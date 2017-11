'Vertrek luchtfilterfabriek AAF is een tik voor Emmen'

EMMEN - Vandaag werd bekend dat AAF uit Emmen vertrekt. De luchtfilterfabriek gaat volgend jaar dicht. Daardoor komen er tweehonderd mensen op straat te staan. De sluiting was voor de werknemers onverwacht, ook al heeft het bedrijf de laatste jaren reorganisaties doorgevoerd.

Ron Vos van FNV Noord vindt de sluiting van de AAF-vestiging in Emmen zeer spijtig. "De afgelopen jaren is er enkele keren gereorganiseerd bij AAF. Bij de laatste reorganisatie vreesde ik al voor een sluiting. Destijds hebben we geprobeerd om een goed sociaal plan te realiseren voor de medewerkers, maar dat is slechts deels gelukt."De aankondiging van de sluiting komt voor Vos toch nog onverwacht. "Ik had geen aanwijzingen hiervoor. Er komen tweehonderd mensen op straat te staan. Tweehonderd gezinnen worden getroffen. Dat is erg. Wij gaan ze zo goed mogelijk begeleiden."Wethouder Bouke Arends van de gemeente Emmen bestempelt het vertrekt van AAF uit Emmen als een flinke domper. Hij zag de sluiting niet aankomen. "Maar ik wist wel dat het al een tijdje wat moeizamer ging. Ik betreur het ten zeerste voor de medewerkers. En ook voor Emmen is het een verlies, want het bedrijf was hier al jaren gevestigd."Arends heeft op korte termijn een gesprek met de directie van AAF. "Ik wil samen met AAF en het UWV om de tafel om te kijken hoe we de medewerkers zo snel mogelijk naar een nieuwe baan kunnen begeleiden."De Emmense PvdA-fractievoorzitter Raymond Wanders was eveneens verbaasd over het nieuws. "Ik zat in een bespreking en had niks meegekregen. Ik las het vervolgens online." Wanders zegt geen eerdere signalen te hebben ontvangen van de sluiting."Het is natuurlijk diep triest voor alle werknemers van AAF en de werkgelegenheid in Emmen. Tweehonderd mensen op straat is een grote klap. Het is een tik voor Emmen. We hopen als PvdA-zijnde dat de werknemers van werk naar werk worden begeleid, maar het wordt lastig om dit op te vangen."