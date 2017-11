TT Museum zit op een dood spoor

ASSEN - Motorliefhebber en verzamelaar Bert Streutker vreest dat het TT Museum in Assen er niet komt. Hij luidt de noodklok op een nieuw opgerichte website over een permanent TT Museum.

Volgens Streutker lijkt er geen voortgang meer te zitten in de uitvoer van het TT Museum. "De laatst bekende plannen voor een permanent TT Museum komen uit 2014. Het lokale VVV-kantoor in de binnenstad werd toen voor het eerst als een tijdelijk TT Museum ingericht. Dat was voor de Stichting Vrienden van de TT aanleiding om meerdere ideeën voor een permanent museum te gaan bundelen om vervolgens in daden te gaan omzetten", schrijft Streutker op zijn website Die ideeën zijn nog niet omgezet in daden. Wel werd op 2 juli 2015 de Stichting TT Museum opgericht. "Wijlen Jaap 'Mr. TT' Timmer was de initiator van het TT Museum en zijn inzet en tomeloze energie heeft menigeen verrast. Op 22 februari 2017 overleed Jaap Timmer en met zijn overlijden lijkt de voortgang geheel tot stilstand te zijn gekomen", aldus Streutker, die vorig jaar naar Suriname emigreerde. De verzamelaar liet zijn TT-verzameling na aan het TT Museum.De plannen stuiten met name op gebrek aan een geschikte ruimte voor het museum en aan financiering. Streutker roept het publiek op om mee te helpen met de plannen. "Aan de hand van de reacties hoop ik dat er weer beweging komt in de realisatie van het TT Museum in Assen."Persvoorlichter Fred Lubbers van de Stichting TT Museum beaamt dat het bestuur van de stichting op een dood spoor zit. "Het bestuur komt binnenkort met meer duidelijkheid over de toekomst van het museum." Meer wil Lubbers er niet over kwijt.