Deel dit artikel:











Treinen rijden weer tussen Meppel en Zwolle Op station Meppel is grote drukte ontstaan doordat de treinen niet rijden (foto: Persbureau Meter) Op station Meppel is grote drukte ontstaan doordat de treinen niet rijden (foto: Persbureau Meter)

MEPPEL - Door een aanrijding met een persoon tussen Zwolle en Meppel reden er vanmorgen geen treinen op dat traject.

Op stations was het erg druk. Het duurde even voordat de vervangende bussen op de stations aankwamen. Even voor tien uur kwam het treinverkeer weer op gang.