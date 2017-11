Racen op een stokpaardje voor het goede doel in Hoogeveen

HOOGEVEEN - Het Nederlands Kampioenschap Stokpaardenrace komt naar Drenthe. Zaterdag 9 december zal de eerste editie in de Hoofdstraat in Hoogeveen worden gehouden. Er komt een parcours van 170 meter met een hindernis, een versmalling en natuurlijk de lange baan.

Ambassadeur van de Voedselbank, Kim Stellingwerf, organiseert dit evenement in het kader van de inzamelingsactie Samen voor de Voedselbank van RTV Drenthe.Tijdens een stokpaardenrace rennen mensen een bepaalde afstand met een stokpaard tussen de benen. Volgens Stellingwerf lachen wij erom, maar is het in Finland en Engeland een officiële sport."Ik wilde op een originele manier geld inzamelen voor de voedselbank. Samen met een aantal ondernemers hebben we dit idee opgezet." Er doen zo'n 50 ruiters mee. "We hebben een aantal ondernemers, scholen, bedrijventeams, verenigingen en we zijn nog bezig met een prominententeam met bekende Nederlanders."Deelnemers betalen een startbedrag en de stokpaarden, die voor een groot deel gesponsord worden door Hoogeveense ondernemers, worden na afloop geveild.