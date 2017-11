Deel dit artikel:











Muzieklijst Harry's Blues zondag 12 november 2017

Steve Azar is van Lebanese afkomst, maar geboren in Greenville, Mississippi. Opgegroeid met blues en country. Dit jaar werd hij door de gouverneur van Mississippi benoemd tot Music and Culture Ambassador of Mississippi. Vergelijkbaar met wat Harry Muskee in 2007 in Drenthe werd. Azar’s laatste album Down at the liquor store nam op met begeleiding van de King’s Man, de mannen die B.B. King muzikaal ondersteunden. Hij noemt z’n muziek Delta Soul.