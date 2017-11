Raad van State vernietigt besluit over gaswinning

ASSEN - De afspraken die de minister met de NAM heeft gemaakt over hoeveel gas er gewonnen mag worden in Groningen, zijn niet geldig. Dat heeft de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in ons land, zojuist geoordeeld.

De beide gaswinningsbesluiten worden vernietigd. De minister van Economische Zaken heeft een jaar de tijd om met een nieuw gaswinningsbesluit te komen, meldt RTV Noord Volgens de Raad van State waren de besluiten van de minister niet goed genoeg onderbouwd. De minister had volgens de rechter meer oog moeten hebben voor het veiligheidsbelang van de inwoners van het gaswinningsgebied. Hij had goed moeten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de gaswinning verder te beperken.Voor het komende jaar mag de NAM in Assen 21,6 miljard kuub gas blijven winnen.Vorig jaar besloot de regering om de gaswinning in Groningen voor de komende vijf jaar vast te stellen op 24 miljard kuub per jaar. Later werd dit teruggeschroefd naar 21,6 miljard kuub omdat er opnieuw aardbevingen bij Loppersum waren.Belangenorganisaties, gedupeerden, de provincie Groningen, negentien gemeenten en de Veiligheidsregio Groningen stapten naar de Raad van State om het besluit van de minister aan te vechten. Zij willen dat de gaskraan verder wordt dichtgedraaid.De NAM wil inhoudelijk nog niet reageren op de beslissing van de Raad van State. "De uitspraak is net gedaan", laat een woordvoerder weten. "We gaan de uitspraak nu bestuderen en zullen later met een uitgebreidere reactie komen."