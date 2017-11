Stelling: Ik ben tevreden met mijn salaris

ASSEN - Vrouwen zijn vaker tevreden over hun salaris, terwijl ze nog altijd minder verdienen dan mannen. Dat staat in het tweejaarlijkse Nationaal Salaris Onderzoek van Intermediair en Nyenrode Business Universiteit, dat is uitgevoerd onder ruim 70.000 werkende Nederlanders.

Het onderzoek wijst onder meer uit dat vrouwen gemiddeld 7 procent minder verdienen dan mannen. In 2015 was dit nog 7,2 procent en in 2013 7,8 procent.Ondanks dat vrouwen nog altijd minder verdienen, vindt ruim 55 procent van hen hun salaris rechtvaardig, tegenover 50 procent van de mannen. "We denken dat dit te maken heeft met het feit dat mannen primaire arbeidsvoorwaarden het belangrijkste vinden en dat vrouwen de balans tussen werk en privé het belangrijkst vinden", zegt onderzoeker Garikai van Weydom van Intermediair.Ongeveer de helft van de mensen is tevreden met het salaris dat ze verdienen, blijkt ook uit het onderzoek. Hoe zit dat voor jou? Ben jij tevreden met je salaris?