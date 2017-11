Deel dit artikel:











Provincie trekt tonnen uit voor verjaardag Maatschappij van Weldadigheid Vier ton wil de provincie uittrekken (foto: RTV Drenthe)

FREDERIKSOORD - De provincie wil ruim vier ton uittrekken om het 200-jarig bestaan van Maatschappij van Weldadigheid te vieren.

Het plan is om 300.000 euro te schenken aan de stichting Into Nature. Dat geld wordt gebruikt om de kunstbiënnale Into Nature 2018 te organiseren. Er gaat nog eens 125.000 euro naar de stichting Kameroperahuis, voor de uitvoering van het muziektheaterstuk WelStaat.



Beide evenementen worden gehouden in Frederiksoord. Provinciale Staten moeten nog toestemming geven voor de bedragen.