Cel- en werkstraffen voor diefstallen bouwmaterialen in Emmen

EMMEN - Een 18-jarige man uit Coevorden is voor meerdere diefstallen in Emmen veroordeeld tot 137 dagen jeugddetentie, waarvan 120 voorwaardelijk. Daarbij veroordeelde de rechter hem tot 44 uur werkstraf en reclasseringstoezicht.

Begin dit jaar stal hij met twee vrienden bouwmaterialen zoals kabels, aluminium buizen en een aanhanger bij twee bedrijven op een industrieterrein in Emmen. Ook stal het trio een aanhanger van een hovenier in de wijk Emmerhout. De spullen verkochten ze door. Het geld werd onder meer besteed aan drugs.Een 23-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot zestig uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijk, omdat hij meehielp bij het stelen van de aanhangers met bouwmaterialen. Hij had een auto met trekhaak en stond op de uitkijk. De Emmenaar kreeg de straf ook voor het vernielen van een raam in de oude dierentuin.De hoofddader van de diefstallen, die daarnaast ook twee branden stichtte in auto’s in Emmen, is in augustus door de Asser rechtbank veroordeeld tot 22 maanden cel, waarvan 12 voorwaardelijk.De Coevordenaar werd ook verdacht van een inbraak in een supermarkt in Veenoord, waar hij geld en sigaretten zou hebben gestolen, maar die zaak werd vandaag niet behandeld. Het Openbaar Ministerie moet die zaak voorleggen aan de kinderrechter, omdat hij tijdens die inbraak nog minderjarig was. De politierechter kon er daarom niks mee.De rechtbank sprak de Coevordenaar door een fout van het OM vrij van het bezit van een vuurwerkpistool. De politie heeft het wapen, nadat het in beslag was genomen, niet onderzocht. Daardoor ontbrak het verplichte technische rapport in het dossier en kon de rechter de man niet veroordelen. “Slordig van ons en de politie”, aldus de officier van justitie.