Noordenveld wil 1 ton geven voor kunstgras voor G-voetbal

RODEN - Als het aan het college van burgemeester en wethouders van Noordenveld ligt, krijgt Stichting G-voetbal Noordenveld € 100.000 voor de aanleg van een kunstgrasveld op het complex van VV ONR.

Op woensdag 20 december besluit de gemeenteraad of de stichting het geld krijgt."Een kunstgrasveld biedt mensen met een beperking zoveel meer mogelijkheden om te sporten, bewegen en plezier te hebben”, zegt voorzitter Jannetta Roede van Stichting G-voetbal Noordenveld.“We willen graag dat onze leden het hele jaar kunnen voetballen, sporten en bewegen. Dat is nu niet altijd mogelijk vanwege weersomstandigheden en de ondergrond van natuurgrasvelden. Een kunstgrasveld zou een ideale oplossing zijn”, vindt Roede.Via acties, sponsoring en subsidies heeft de stichting inmiddels al 100.000,- euro opgehaald. De stichting heeft de gemeente gevraagd om hetzelfde bedrag beschikbaar te stellen. Wethouder Jos Huizinga vindt dat er genoeg redenen zijn om dat te doen. "Ik ben zeer onder de indruk van de inspanningen die de stichting heeft gedaan om geld in te zamelen.""Wij willen stimuleren dat mensen met een beperking gaan en blijven sporten en bewegen, want zij sporten en bewegen nog steeds minder dan mensen zonder beperking. Bijkomend voordeel van de aanleg van kunstgrasveld is dat ook andere verenigingen en instellingen er gebruik van kunnen maken", vindt Huizinga.