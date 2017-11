Opnieuw herder weg bij schaapskudde Exloo na conflict

EXLOO - Erika Visser uit Doldersum vertrekt als herder bij de schaapskudde in Exloo.

Vorig jaar mei begon Visser samen met Monique Tielen uit Dalen als herder bij de kudde. Maar de twee konden het niet goed met elkaar vinden."Ze hebben onenigheid gekregen. Daarom hebben we gesprekken met ze gehad en ook mediation aangeboden. Maar vervolgens is Erika op een gegeven moment niet meer op haar werk verschenen", vertelt voorzitter Frans Schouten van de stichting Schaapskudde Exloo."We hebben toen Monique gevraagd om de honneurs waar te nemen. Op een gegeven moment bereikte ons het bericht dat beiden samen de herdersopbrengsten hebben verdeeld. Daaruit hebben wij de conclusie getrokken dat Erika is gestopt met haar werkzaamheden."Volgens Schouten komt er voorlopig geen onderzoek naar een opvolger voor de vertrokken herder. "Monique gaat voorlopig alleen verder. Ze wordt bijgestaan door een vrijwilliger en door haar echtgenoot."Erika Visser zegt in een reactie tegen RTV Drenthe dat ze niet uit eigen beweging is opgestapt, maar dat ze 'eruit is geknikkerd'. Een artikel in Dagblad van het Noorden , waarin wordt geschreven dat Visser is opgestapt, kwam voor haar als een verrassing. Verder wil ze niet reageren.De kwestie rond Visser is niet het eerste conflict bij de schaapskudde in Exloo. Eerder raakte de stichting Schaapskudde Exloo verstrikt in een conflict met herder Jos Robroek