'Afdeling luchtfilterfabriek AAF gesloten door overtreden regels'

EMMEN - Luchtfilterfabriek AAF in Emmen heeft op last van de arbeidsinspectie een afdeling gesloten. Dat zeggen medewerkers van het bedrijf tegen vakbond FNV Noord. De betreffende afdeling waar glas wordt gesponnen is sinds 18 oktober dicht en zou ook gesloten blijven.

Volgens de medewerkers is er deze zomer onderzoek gedaan door de arbeidsinspectie. Het glas dat wordt gesponnen wordt gebruikt voor filters. Bij dat proces zou de stof formaldehyde zijn vrijgekomen. Werknemers zijn aan een te hoge concentratie blootgesteld. Formaldehyde kan kanker veroorzaken."We gaan de rapporten opvragen bij de arbeidsinspectie en willen om tafel met de directie. Want de werkgever heeft een zorgplicht. Wat als een medewerker over zes jaar kanker krijgt wat te herleiden valt naar de werkzaamheden?" zegt Ron Vos van FNV."De afdeling is volgens de werknemers gesloten en gaat ook niet meer opstarten. Wij weten niet waarom dat is. Dus ook niet of dat te maken heeft met de voorgenomen sluiting of niet." aldus Vos.Luchtfilterfabriek AAF in Emmen maakte gisteren bekend te gaan sluiten. Dat heeft het Japanse moederbedrijf Daikin besloten.Er werken ongeveer 200 mensen bij AAF.Volgens de FNV is het een ramp voor de medewerkers. De bond is echter niet verbaasd over het nieuws, omdat het bedrijf de laatste jaren een paar keer een reorganisatie heeft doorgevoerd. In 2015 lag de productie bij het bedrijf al eens stil, vanwege een staking.De fabriek zat 50 jaar in Emmen en maakte luchtfilters voor onder meer de farmaceutische industrie en ziekenhuizen.