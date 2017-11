Deel dit artikel:











Scholieren enthousiast over historische escaperoom Scholieren proberen de code te kraken (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems) Leerlingen van Stad & Esch uit Meppel krijgen uitleg over de escaperoom van het Drents Archief (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

ASSEN - Scholieren uit de tweede klas van scholengemeenschap Stad & Esch uit Meppel hebben vandaag de nieuwe escaperoom van het Drents Archief uitgeprobeerd.

De kinderen kregen een half uur de tijd om de historische puzzel op te lossen. "Ik vind het echt heel leuk. Je leert echt op een andere manier iets over de geschiedenis van Drenthe", aldus een van de leerlingen.



Franse Tijd in Drenthe

De escaperoom is gebaseerd op het verhaal van Sigismund Pierre Alexander van Heiden-Reinestein, de laatste drost van Drenthe. De Nederlandse edelman was daarnaast kamerheer van Prins Willem V van Oranje-Nassau. Een lastige positie in de Franse Tijd in de achttiende eeuw.



"In dit spel is samenwerken heel erg belangrijk, dus dat is een mooie vaardigheid die ze leren. Daarnaast leren de kinderen ook een aantal details over de Franse Tijd in Drenthe. Zo kreeg Assen stadsrechten van Lodewijk Napoleon", zegt Dominique Noordhuis van het Drents Archief die het spel ontwikkelde.



Code kraken

De scholieren moeten op zoek naar vier getallen waarmee uiteindelijk de code van het slot op de deur gekraakt kan worden. Om de cijfers te vinden, moeten verschillende historische puzzels worden opgelost. "Het was best wel lastig. Wij waren al wel klaar, maar een paar andere groepen niet en dan blijft de deur gewoon dicht. Je moet echt samenwerken", zegt een scholier.



De escaperoom is in eerste instantie opgezet voor leerlingen van middelbare scholen, maar het Drents Archief hoopt dat ook volwassenen in de toekomst de uitdaging aangaan om te ontsnappen uit de kelders van het Drents Archief.