OM wil vrijspraak voor Nieuw-Buiner die verdacht wordt van ontucht Volgens het OM is er niet genoeg bewijs tegen de man (foto: archief RTV Drenthe)

ALKMAAR - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag vrijspraak geëist in een ontuchtzaak tegen een 56-jarige verdachte uit Nieuw-Buinen.

De man zou in Wieringerwaard een meisje hebben misbruikt toen zij tussen de 7 en 10 jaar oud was. Hij woonde daar voordat hij in 2016 naar Drenthe verhuisde. Hoewel de officier van justitie tijdens de zitting zei dat ze het verhaal van het meisje gelooft, vond ze toch dat de man moet worden vrijgesproken. De aanklager vindt dat er te weinig wettig steunbewijs is in deze zaak.



Snoep en lekker eten

Het meisje kwam van 2012 tot en met 2014 regelmatig bij haar achterbuurman over de vloer, hoewel dat van haar ouders niet mocht. Zij waren eerst bevriend met de verdachte, maar deze vriendschap liep stuk. Het meisje kwam stiekem toch op bezoek bij de man, omdat ze hem aardig vond en haar lekker eten en snoep gaf.



Rijke fantasie

Het kind vertelde haar ouders in april 2016 over allerlei seksuele handelingen die ze met de verdachte moest verrichten. De man zei tijdens de strafzaak dat de beschuldigingen niet kloppen en dat het kind een rijke fantasie heeft. Zijn advocaat bepleitte vrijspraak.



De rechtbank in Alkmaar doet op 28 november uitspraak.