'Eelco Gelling krijgt niet de erkenning die hij verdient' Archieffoto van Eelco Gelling (foto: RTV Drenthe)

GROLLOO - Volgende maand verschijnt het boek 'Eelco Gelling, Gitaargod van de Lage Landen'. Gelling is bekend als gitarist van Cuby and the Blizzards en later ook Golden Earring.

In het boek is alles te lezen over de platen die Gelling gemaakt heeft. "Het is voor een deel een opsomming, maar er staan ook interviews in met mensen die betrokken waren bij de totstandkoming van de platen. Zoals Rinus Gerritsen van Golden Earring, over de periode dat Gelling daar speelde", vertelt schrijver Hans Edink.



Volgens de schrijver duurde het lang voordat het boek uiteindelijk tot stand kwam. "Eelco is best moeilijk bereikbaar. Het heeft anderhalf jaar geduurd. Maar hij heeft uiteindelijk toestemming gegeven en we hebben een interview gedaan", aldus de schrijver.



Anekdote

In het boek staat onder meer een bijzondere anekdote over het Elling tijdperk bij Cuby and the Blizzards.



Edink: "In de tachtiger jaren werkte hij natuurlijk samen met Harry Muskee. Van enkele opnames zijn toen de gitaarpartijen gewist, omdat er onenigheid was. Het blijkt dat die plaat nog wel bestaat, de originele tape is dus nog in bezit van iemand. Erwin Java heeft overigens de gitaarpartijen overgespeeld."



Weinig erkenning

Schrijver Edink vond het hoog tijd voor een boek over Eelco Gelling. "Hij krijgt niet de erkenning die hij verdient. Dat is de reden om dit project te beginnen. Vanaf mijn jeugd heb ik Cuby al gevolgd. Later volgde ik specifiek Eelco, omdat ik een echt gitaarmens ben. Toen Harry Muskee overleed, kwam er helemaal een hype rondom Muskee. Eelco werd daar een beetje buiten gehouden. Voor mij reden om met dit boek te beginnen."