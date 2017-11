Deel dit artikel:











Geen Drents plan biologische landbouw: eerst onderzoek Er komt vooralsnog geen plan van aanpak om 'biologisch boeren' te stimuleren (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

ASSEN - Hoewel de provincie Drenthe ontwikkeling van duurzame landbouw hoog in het vaandel heeft, komt er geen plan van aanpak om 'biologisch boeren' in Drenthe te stimuleren.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

De SP had samen met een aantal partijen in Provinciale Staten een motie in gediend voor zo'n plan van aanpak. SP, D66, GroenLinks en PvdA vinden dat regionale overheden een rol moeten spelen om biologische landbouw mogelijk te maken.



De partijen willen dat in zo'n plan van aanpak bewustwording van consumenten, gezondheid en milieuaspecten worden mee genomen om de agrarische sector te kunnen laten groeien.



'Eerst maar eens onderzoek'

Gedeputeerde Henk Jumelet ontraadde de motie. "We laten momenteel samen met de provincie's Groningen en Friesland onderzoek doen naar de verduurzaming van de agrarische sector. Biologische landbouw kan een oplossing zijn. Maar ik wil eerst het onderzoek af wachten en als daar biologische landbouw als één van de oplossingen uitkomt, is het aan de boeren zelf om een keuze te maken."



De SP besloot uiteindelijk om de motie aan te houden en de resultaten van het onderzoek af te wachten.