Deel dit artikel:











Drentse, Nederlandse en EU-vlag in Provinciale Staten De Drentse vlag (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Er komt een Drentse vlag in de Statenzaal tijdens zittingen van Provinciale Staten in het provinciehuis. Maar dat is niet genoeg: de Nederlandse en Europese vlag komen er naast.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel





Welke vlag wel

VVD, 50 Plus en de PVV dienden samen een motie in voor het plaatsen van een Drentse en een Nederlandse vlag. De VVD wijzigde op verzoek van D66 de motie omdat de Democraten vinden dat ook de Europese vlag erbij moet. Dat laatste is de PVV een vlag te veel, dus die partij hield vast aan z'n eigen motie met alleen een Drentse en Nederlandse vlag.



Uiteindelijk kwamen er twee vlaggen-moties in stemming, met en zonder EU-vlag. Alleen de drie-vlaggen motie overleefde de stemming. Dat hebben Provinciale Staten besloten in navolging van het plaatsen van de Nederlandse vlag in de Tweede Kamer VVD, 50 Plus en de PVV dienden samen een motie in voor het plaatsen van een Drentse en een Nederlandse vlag. De VVD wijzigde op verzoek van D66 de motie omdat de Democraten vinden dat ook de Europese vlag erbij moet. Dat laatste is de PVV een vlag te veel, dus die partij hield vast aan z'n eigen motie met alleen een Drentse en Nederlandse vlag.Uiteindelijk kwamen er twee vlaggen-moties in stemming, met en zonder EU-vlag. Alleen de drie-vlaggen motie overleefde de stemming.