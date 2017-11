Jeugdsportfonds bestaat tien jaar: 'Heel belangrijk, anders raakt een kind geïsoleerd'

HOOGEVEEN - Ruim 1.600 kinderen hebben er vorig jaar gebruik van gemaakt. Het Jeugdsportfonds. En dat fonds bestaat tien jaar. Om dat te vieren was er vanmiddag een congres in De Tamboer in Hoogeveen.

Het Jeugdsportfonds zorgt ervoor dat kinderen die het thuis niet breed hebben, toch kunnen sporten en hun talenten kunnen ontwikkelen."Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie. Een intermediair kan een kind aanmelden en dan wordt er gezorgd dat het Jeugdsportfonds contributie overmaakt. Als er geld overblijft, kan er nog tenues of schoenen van gekocht worden. Op die manier wordt het op een vriendelijke manier geregeld", zegt Frits Alberts, voorzitter van het fonds.Bij taekwondovereniging Sidokwan in Hoogeveen zijn ze bekend met het Jeugdsportfonds. Meerdere leden trainen dankzij het fonds bij de club."Het is heel belangrijk. Als een kind niet kan sporten, is-ie geïsoleerd. Dan kan diegene niet doen wat zijn klasgenoten en vriendjes wel doen. Dat is heel vervelend voor een kind. Door het Jeugdsportfonds kunnen ze wél sporten bij een vereniging en kunnen ze ook nog eens een sportpakket aan kleding of schoenen aanschaffen", zegt Larry Meyer van Sidokwan.Alberts verwacht nog dit jaar dat het tweeduizendste kind in Drenthe gebruik kan maken van het fonds. "Dat is heel veel. De veronderstelling is dat er zeker 10.000 Drentse kinderen opgroeien in armoede. Het is een mooi resultaat, maar het kan nog beter."