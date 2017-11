Zo wordt kunsthond Mannes gebouwd

WADDINXVEEN - Ver van alle discussies wordt hard gewerkt aan kunsthond Mannes. Tweehonderd kilometer van Assen, aan de rand van Waddinxveen, staat een houtbewerkingsbedrijf dat is gespecialiseerd in dit soort houtklussen.

De meer dan levensgrote zwarte houten hond, waar al veel kritiek op is geleverd, verwelkomt straks reizigers bij het nieuwe stationsgebouw en waakt over hen. En zodra kinderen tegen Mannes praten, verspreidt hij neveldampen. Sensoren in de hond zorgen ervoor dat hij op de juiste momenten nevelwolken uitwasemt."Kijk, de kop is al af", zegt bedrijfsleider Arie Doornekamp. Een twee meter hoge hondenkop staart de ruimte in, temidden van machines en houtprojecten voor onder andere het Amstel Hotel. Doornebos Woodspecials maakt meer van dit soort speciale houtkunstwerken. Het bedrijf heeft een van de weinige machines die hout op deze manier kan bewerken. "Het is te vergelijken met een 3D-printer", zegt Doornekamp. "Behalve dat deze machine materiaal weghaalt in plaats van opbouwt."Laag voor laag wordt de hond gelijmd, gefrreesd en geschuurd. Mannes bestaat uit vijftig onderdelen. Gemiddeld wordt één zo'n onderdeel in drie dagen tijd gemaakt. Het bedrijf is op een kwart van de productie van Mannes. Ze zijn nu bezig met de linkerkant van zijn romp."Zacht is-ie, he", zegt kunstenaar Q.S. Serafijn. Hij kan niet van de hondenkop afblijven. De kunstenaar is blij met het eerste resultaat. "Hij kijkt nog vriendelijker dan op de tekening." Over de nieuwe kleur is Serafijn minder te spreken. Mannes moet roodbruin worden, in plaats van donkerbruin. "Dat lijkt mij gevoelsmatig niet de juist keus", zegt hij. "Maar ja, dit hoort erbij. Dan had ik maar geen kunst voor de publieke ruimte moeten maken."Er was veel discussie over de technische snufjes van het kunstwerk Mannes. Zo zou hij stoom blazen als mensen onder hem door lopen en zouden er beeldschermen in zijn buik komen waarop beelden uit Assen en de natuur in de omgeving getoond zouden worden.Uit vrees voor hoge onderhoudskosten zijn de beeldschermen nu uit het ontwerp gesloopt. De hond blijft wel stoom blazen als mensen dicht in de buurt van het kunstwerk komen. Mogelijk komt er in plaats van de beeldschermen in de buik nu een regenboog boven Mannes. Die wordt dan gemaakt met nevel en lichteffecten. "Maar dit is nog in de testfase", laat een lid van de kunstcommissie weten.