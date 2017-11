Geen provinciale lobby voor Formule 1 op TT Circuit in Assen

ASSEN - De VVD wil dat de provincie samen met het TT Circuit een maximale lobby inzet om de Formule 1 naar Assen te halen. Daarbij wil fractievoorzitter Willemien Meeuwissen die lobby niet alleen achter de schermen, maar ook op sociale media.

De VVD kreeg weinig steun vandaag in Provinciale Staten; alleen van de PVV. Het CDA pleitte vorige week wel voor een haalbaarheidsonderzoek naar Formule 1 in Assen Een maximale lobby gaat hen te ver. De PvdA denkt er net zo over. "Het bestuur van de TT en het bedrijfsleven zijn nu aan zet." CDA-Statenlid Siemen Vegter doelt daarmee op het onderzoek dat wereldautosportbond FIA nu doet naar de geschiktheid van het motorsport-circuit voor Formule 1.Volgens TT-voorzitter Arjan Bos moet de TT tussen de 15 en 20 miljoen euro aan de FIA betalen als ze naar Assen willen komen. Daar komen aanpassingen aan het circuit nog bovenop. Overigens vindt ook de VVD dat het bedrijfsleven de race moet betalen, maar dat de overheid voor het laatste stukje financiering in beeld mag komen.De ChristenUnie wilde de motie van de VVD niet steunen want de partij is bang dat, als de politiek de Formule 1 naar zich toetrekt, uiteindelijk ook de Drentse portemonnee getrokken moet worden. De CU vraagt zich ook af of dit nou op lange termijn een investering is waar Drenthe wat aan heeft.Ook gedeputeerde Henk Brink vindt een actieve lobby nu een brug te ver: "Laat TT-voorzitter Bos eerst z'n werk doen." VVD-fractievoorzitter Meeuwissen liet daarop weten de motie voor een grootschalige Formule 1-lobby aan te houden en eerst te wachten op de beantwoording van de CDA-vragen over een haalbaarheidsonderzoek.