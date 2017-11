Nieuwe plannen: centrum Beilen wordt gezelliger

BEILEN - Het centrum van Beilen wordt groener, sfeervoller en gezelliger. Althans, dat zijn de plannen van de gemeente Midden-Drenthe.

Aan de plannen wordt de komende tijd druk gewerkt, samen met de inwoners.Afgelopen weken heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de mening van de Beilenaren. Op basis van die mening bedacht de gemeente een aantal plannen die vandaag in de Brinkstraat in het centrum werden gepresenteerd.Op straat hoor je het meerdere mensen zeggen: het is niet gezellig in het centrum. De aanblik is kil en stenig. Ook de reclameborden, vlaggen en andere uitingen zijn schreeuwerig. Dat beaamt wethouder Gerard Lohuis. "Wat je hoort is dat mensen aan de ene kant zeggen: 'jullie hebben een mooi winkelaanbod', en aan de andere kant roepen van: 'de beleving, hoe het eruit ziet, de aankleding, kan gewoon veel beter.'"Het is natuurlijk niet alleen maar kommer en kwel in Beilen. Het winkelend publiek liet in het zelfde onderzoek duidelijk blijken dat de ligging, het gratis parkeren en het grote winkelaanbod pluspunten waren aan het dorp. Komende weken kunnen centrumbezoekers de plannen bekijken en daar hun zegje over doen in de speciaal ingerichte winkel op de hoek van de Brinkstraat en de Kampstraat.Wanneer de werkzaamheden aan het centrum beginnen is nog niet duidelijk.