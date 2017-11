Deel dit artikel:











Eerste Drentse 'astronautenloopband' staat in Erica Sonja Koolen op de anti-zwaartekracht loopband (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

ERICA - De eerste anti-zwaartekracht loopband van Drenthe is sinds kort te vinden in Erica.

Geschreven door Janet Oortwijn

Het apparaat staat sinds twee weken bij SMC Noord, dat fysiotherapie, revalidatie en sport biedt. De loopband wordt al volop door patiënten gebruikt.



Ook door Sonja Koolen uit het dorp, die wegens heupdysplasie twee heupprotheses heeft en versleten knieën. Hardlopen was daardoor uitgesloten. "Maar nu kan het weer door de loopband", straalt ze. "Het is echt een uitkomst. Een verrijking."



Want de loopband zorgt er voor dat er gewrichtontlastend getraind kan worden. "Er komen ook veel sporters hier om te trainen of revalideren", legt Céline Polman, manueel therapeut uit.



Het is geen loopband waar je zomaar op kan stappen. Eerst wordt er een strakke broek aangetrokken, die vervolgens wordt vastgeritst. Dan wordt er lucht in de zak, die aan de band vast zit, geblazen zodat het lichaamsgewicht minder wordt. Het gewicht kan tot tachtig procent worden weggenomen. "Het voelt dan alsof ik op wolkjes loop", legt Koolen uit. "Maar ik werk me wel in het zweet hoor, heb straks wel een douche nodig."



"Het heeft echt een toegevoegde waarde, patiënten kunnen meteen beginnen met revalideren, omdat de belasting grotendeels wordt weggenomen", aldus Polman.



Er staan ongeveer twaalf van zulke loopbanden in Nederland, onder andere bij AZ en Ajax. De reden waarom niet elke fysiotherapeut of sportschool er eentje heeft, is de prijs. SMC Noord laat zich niet uit over de investering, maar op internet valt te lezen dat een dergelijk apparaat al gauw zo'n zestigduizend euro kost.



"Het is oorspronkelijk bedacht door de NASA voor astronauten en is toen verder ontwikkeld. Toen gingen ook Olympische sporters er gebruik van maken", legt Polman uit. "Nu komt het langzaam in de revalidatie. Wij vinden het echt een toegevoegde waarde en het is heel motiverend om mee te werken."