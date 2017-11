Deel dit artikel:











Jozias van Aartsen ambassadeur van Drenthe voor het leven Jozias van Aartsen benoemd als ambassadeur voor het leven (foto: RTV Drenthe) Jozias van Aartsen benoemd als ambassadeur voor het leven (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Waarnemend commissaris van de koning Jozias van Aartsen is door Provinciale Staten benoemd als ambassadeur van Drenthe voor het leven.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

Provinciale Staten geeft Van Aartsen deze eretitel omdat ze vinden dat hij het afgelopen half jaar Drenthe zeer goed heeft gepromoot als waarnemend commissaris van de koning.



Erebenoeming

Van Aartsen was één van de voortrekkers van de Drentse Ambassade in Den Haag afgelopen september. En overal waar hij kwam liet hij weten 'Drenthe geweldig' te vinden.



Gedeputeerde Staten steunde de erebenoeming van harte. Volgens gedeputeerde Henk Brink promootte Van Aartsen niet alleen Drenthe vooral buiten onze provincie, maar is hij ook binnen Drenthe bij heel veel evenementen aanwezig geweest. Maar vooral gaf Brink aan dat het college van GS ook geleerd heeft van de aanpak van Van Aartsen.



Geraakt door Drenthe

Van Aartsen liet weten dat hij geraakt is door Drenthe en de noordelijke bestuurders. "Het landschap, de volstrekte harmonie daarin en de cultuur die zicht in alles daarin uitdrukt", is volgens hem wat mensen in Drenthe trekt.



Van Aartsen was sinds eind maart waarnemend commissaris. Hij was toen amper gestopt als burgemeester van Den Haag en zou met zijn vrouw op vakantie gaan. Voor hem opnieuw geen vakantie want op 4 december gaat hij aan de slag als waarnemend burgemeester van Amsterdam. Daarna hoopt hij wel op vakantie te gaan.



Jetta Klijnsma gaat per 1 december aan de slag als nieuwe commissaris van de koning.