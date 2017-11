Lek in kerncentrale Emsland ontdekt

HANNOVER - Bij onderhoudswerk aan de Duitse kerncentrale 'Emsland', niet ver van de grens, is een kleine lekkage ontdekt.

Het gaat om een lek van koelwater dat niet als gevaarlijk wordt beschouwd, meldde het Nedersaksische ministerie van Milieu vandaag.De lekkende leiding wordt vervangen. De kerncentrale Emsland, circa 20 kilometer van de Nederlandse grens, is in 1988 in gebruik genomen en moet in 2022 worden gesloten.Onlangs zijn in het grensgebied jodiumtabletten uitgedeeld. De pillen beschermen tegen het radioactieve jodium dat bij een ongeluk in een centrale kan vrijkomen. Dat kan vooral bij jongeren schildklierkanker veroorzaken.