André Mulder vertrekt aan einde van het seizoen bij Noordscheschut André Mulder vertrekt bij Noordscheschut (foto: archief RTV Drenthe)

VOETBAL - Na drie jaar beëindigt André Mulder zijn trainersloopbaan bij Noordscheschut. Mulder is toe aan een nieuwe uitdaging en verlaat de eerste klasser aan het einde van het seizoen.

Met name vorig seizoen was de oud assistent trainer van FC Emmen zeer succesvol. Onder Mulder promoveerde de club naar de eerste klasse en won Noordscheschut het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi.



"Ik heb de laatste jaren verschillende aanbiedingen gehad, maar wil niet na een paar jaar de club verlaten. Maar na drie jaar ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Maar misschien neem ik ook wel een jaar vrij, want ik heb het erg druk met mijn winkel", laat Mulder weten. Wel wil de oefenmeester het seizoen zo goed mogelijk afsluiten met zijn elftal. Noordscheschut staat op dit moment op een elfde plaats na zeven wedstrijden.