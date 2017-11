Stichting Veilig Emmen-Noord in strijd tegen aansluiting Klijndijk N34

KLIJNDIJK - De stichting Veilig Emmen-Noord, voortgekomen uit het voormalige actiecomité, hoopt dat de gemeenteraad van Borger-Odoorn niet instemt met het bestemmingsplan dat de nieuwe aansluiting Klijndijk op de N34 mogelijk moet maken.

De raad discussieert daar vanavond over.Woordvoerder Relly Blokzijl van Veilig Emmen-Noord gaat inspreken en hoopt de raadsleden alsnog op andere gedachten te brengen. Blokzijl strijdt met andere inwoners van Klijndijk al sinds 2013 tegen het omstreden plan voor de aansluiting in de Slenerweg tussen Klijndijk en 't Haantje. Volgens de stichting is het beter en logischer om de huidige aansluiting Emmen-Noord om te bouwen, zodat de weg veiliger wordt.Blokzijl realiseert zich dat hij veel van de raadsleden vraagt. In februari 2015 koos de raad van Borger-Odoorn al voor de variant Slenerweg. Dat was later dat jaar voor de provincie ook reden om de knoop door te hakken en voor Klijndijk te kiezen. "Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. We hebben echt goede argumenten. En als het niet anders is, dan stappen we naar de rechter", aldus Blokzijl.Ria Muller van Veilig Emmen-Noord snapt ook niks van de politieke keuze. "Overal willen ze auto's uit de dorpen weren en via de hoofdwegen leiden en hier willen ze het omgekeerde. En ook lijkt de provincie nu voorbij te willen gaan aan de eigen regels die worden gesteld aan toevoerwegen naar zo'n nieuwe aansluiting. Daar is de Slenerweg helemaal niet op berekend."Muller en Blokzijl wijzen ook op de plannen om de N34 op een aantal gedeelten te verdubbelen. Ten noorden van de nieuwe geplande aansluiting Klijndijk zou zo'n passeerstrook van een aantal kilometers moeten komen. "Maar daar hebben ze volgens ons in de plannen geen rekening mee gehouden. Zoiets gaat gevolgen hebben voor de aansluiting die ze willen bouwen", stelt Blokzijl.