Hij staat! Assen heeft zijn eigen Vrijheidsbeeld

ASSEN - Assen heeft vanaf vandaag tijdelijk zijn eigen Vrijheidsbeeld, staand op hunebedstenen. Dat beeld op de kop van de Vaart hangt samen met de tentoonstelling The American Dream, die komende zondag opent in het Drents museum.

Het beeld is gemaakt door kunstenares Natasja Bennink uit Ezinge. Harcourt Klinefelter, de nu 79-jarige voormalige persvoorlichter van de Amerikaanse burgerrechtenactivist Martin Luther King, onthult zondag een 'Statue of Liberty'.Daarin combineert Bennink het Vrijheidsbeeld in New York met verwijzingen naar Drenthe, zoals het blik bruine bonen uit de televisieserie Bartje en de zes punten op de kroon verwijst naar de zes etstoelen van Assen.Het blik verwijst meteen naar de conservenblikken die de Amerikaanse kunstenaar Andy Warhol in beeld bracht. En het werk van Warhol is weer te zien in het Drents Museum. Dat biedt vanaf 19 november samen met de Kunsthalle in het Duitse Emden een groot overzicht van Amerikaans realisme van 1945 tot nu.Na de tentoonstelling, op 27 mei, gaan de hunebedstenen die bij het beeld horen weer terug naar het atelier om ergens anders gebruikt te worden. Wat er met het beeld gebeurt, is nog niet bekend.