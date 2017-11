Deel dit artikel:











Juwelier Stijnis na inbraak in Emmen: Het was een puinzooi De schade bedraagt minstens 50.000 euro (foto: Bas Stijnis)

EMMEN - "Het glas lag overal. Hier en daar lagen nog enkele sieraden op de vloer. Kasten en vitrines raakten beschadigd. Het was een puinzooi." Bas Stijnis, eigenaar van Juwelier Stijnis in Emmen, trof afgelopen maandag een ravage aan na een inbraak.

Op beelden van beveiligingscamera's van Juwelier Stijnis aan de Hoofdstraat is te zien hoe de daders maandagochtend rond 06.00 uur op opmerkelijke wijze binnenkwamen.



Via het dak

De inbrekers zijn via een lichtkoepel op het dak binnengekomen. "Toen mijn ouders nog de leiding hadden, jaren geleden, heeft er ook ooit een inbraak plaatsgevonden. Wij hebben sindsdien de nodige maatregelen genomen. We dachten dat we perfect beveiligd waren, maar ze zijn met touwen en ladders via de bovenkant binnengekomen", zegt de 38-jarige eigenaar.



Aangifte

Stijnis heeft direct aangifte gedaan bij de politie. "Je denkt: wat is hier gebeurd? We zijn altijd druk bezig om alles perfect voor elkaar te krijgen in de winkel. Dan gaan er veel dingen door je heen. De politie was hier binnen tien minuten aanwezig. Er is grondig onderzoek gedaan en ja, dan loopt de dag ineens heel anders dan gepland."



50.000 euro aan schade

Volgens de eigenaar is er behoorlijk veel schade aan de buitenkant. "Ze hebben met grof geweld van alles vernield. We zitten op ongeveer 50.000 euro aan schade." Goud, zelfgemaakte sierden en trouwringen zijn meegenomen. "Ik hoop dat ze dit soort gasten zo snel mogelijk te pakken krijgen", zegt Stijnis.