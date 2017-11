Deel dit artikel:











Complete SP-fractie Assen vertrekt met raadsverkiezingen Jan Broekema vertrekt na twaalf jaar uit de raad (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De voltallige SP-fractie in Assen vertrekt met de raadsverkiezingen. Alle vier zittende raadsleden stoppen eind maart.

Geschreven door Margriet Benak

SP-fractieleider Jan Broekema zit met twaalf jaar het langst in de raad namens de SP. "Ik word zondag 36 jaar, en ik was 24 toen ik begon als raadslid. Na drie raadsperiodes is het welletjes."



Drukke tijd

"Ik heb een leuke, maar drukke baan, en in de twaalf jaar dat ik in de raad zit, heb ik vier kinderen gekregen. De oudste is nu twaalf, die werd geboren toen ik net met het raadswerk was begonnen. Al met al was het een hele drukke tijd", vertelt Broekema. Volgens hem is het besluit van de huidige fractieleden, om niet meer terug te keren, al tijdig genomen. "Zo was er alle tijd", zegt Broekema, "om goede, nieuwe kandidaten te zoeken. En daar zijn we in geslaagd."



Oud voor jong

Broekema wordt opgevolgd door de 65-jarige Jannie Drenthe, die vanavond door de SP-leden als lijsttrekker is gekozen. "Ja, qua leeftijd natuurlijk een heel verschil, en het klopt dat het meestal andersom is, dat jongeren de ouderen opvolgen. Maar Jannie neemt een schat aan ervaring mee. Ze is net met pensioen, maar werkte de afgelopen 15 jaar als beleidsadviseur zorg bij de gemeente Pekela. En daarvoor was ze onder meer hoofd werkgelegenheid bij de gemeente Emmen. Zaken die bij de SP hoog op de agenda staan. Ik heb er alle vertrouwen in."



Wel wethouderskandidaat

Broekema is trouwens niet helemaal uit beeld, ook al is hij net als de raadsleden Alie Dekker, Erik van Eekelen en Dennis Boon straks niet meer verkiesbaar. Hij is namens de SP in Assen de wethouderskandidaat, want de partij sluit collegedeelname beslist niet uit.



De SP was in 2014 met de raadsverkiezingen onder leiding van Broekema de grootste winnaar. Ze werd met 4 zetels de vierde partij in Assen. De SP deed in eerste instantie ook mee aan de collegebesprekingen met PvdA, D66 en ChristenUnie, maar viel uiteindelijk toch buiten de boot. Stadspartij PLOP werd toen de vierde coalitiepartij.



Verder groeien

De SP verwacht bij de volgende verkiezingen verder te groeien, en daarmee kans te maken op een plek in het college. "Met een grotere partij kunnen we onze ideeën en idealen omzetten in concrete verandering. We zijn klaar voor de volgende stap", zegt Broekema.



SP-raadslid Erik van Eekelen vertrekt volgende week trouwens al uit de fractie, omdat hij uit de provinciehoofdstad verhuist.