Deel dit artikel:











Bouw appartementen naast provinciehuis aan de Westerbrink in Assen Het gebouw uit 1974 is gesloopt (foto: Google Streetview)

ASSEN - Er komen 32 woonappartementen op de plek van het vroegere provincielaboratorium aan de Westerbrink in Assen.

Geschreven door Margriet Benak

De bouwlocatie ligt aan de rand van de groene wijk Westerpark, met aan de ene kant het provinciehuis en aan de andere kant een grote vijver op de hoek van de Witterstraat. Het gebouw uit 1974 is gesloopt. Het stond al tijden te koop voor 1,6 miljoen euro.



De 32 appartementen worden opgetrokken in twee gebouwen van vier bouwlagen met elk vier appartementen. De bouw is gericht op 2-persoons huishoudens. Met de nieuwbouw wordt rekening gehouden met het groene, parkachtige karakter van de wijk