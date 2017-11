Assen betaalt mee aan opknappen winkelstraat Oudestraat

ASSEN - De Oudestraat in Assen krijgt ruim 16.000 euro van de gemeente, voor nieuwe activiteiten en promotie. De winkelstraat moet op deze manier aantrekkelijker gemaakt worden.

Het stadsbestuur neemt hiermee de heft van de kosten hiervan op zich.Ondernemers en vastgoedeigenaren pakken in de Oudestraat gezamenlijk het verval en de leegstand aan. Zo worden winkelgevels fraaier gemaakt en sommige panden opnieuw ingevuld. Ook houdt de Vereniging Oudestraat sinds de zomer maandelijks extra activiteiten, om de straat levendiger te maken en zo mensen te trekken. Ze hebben de gemeente gevraagd 'als partner te participeren' .De Oudestraat loopt voorop met de aanpak van de leegstand in de Asser binnenstad. De gemeente beschouwt het dan ook als pilotproject. Zo komt er ook nog geld voor herinrichting van de openbare ruimte in de Oudestraat, met nieuwe straatlantaarns, straatstenen en bankjes. Om hoeveel geld dat gaat, is nog niet bekend.