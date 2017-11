Drentse Dorinda helpt Groningse boer van 'pukkelpompoenen' af

EELDERWOLDE/ONSTWEDDE - Een flinke hagelbui heeft de pompoenen van boer Luring uit Onstwedde beschadigd. Zo erg zelfs, dat er een soort pukkels op de pompoenen zijn ontstaan en de tussenhandelaar ze niet meer wil kopen.

Maar liefst 125.000 pompoenen dreigen daardoor in de vuilnisemmer te verdwijnen. En dat kan niet, vindt Dorinda Hijszeler uit Eelderwolde van de website Voetspot.nl . Een website die mensen wil inspireren om duurzamer te leven.In Groningen zijn inmiddels meerdere acties op touw gezet om de pompoenen te slijten en nu vindt Hijszeler het hoog tijd om ook in Drenthe in actie te komen. Ze doet dit samen met vrijwilligers van de Drentse Natuur- en Milieufederatie."Mensen willen rechte komkommers, appels met een mooi, rood kleurtje en dus ook mooie, oranje pompoenen", aldus Hijszeler."In de handel raakt de boer ze niet goed kwijt, omdat er wat stippen op de schil zitten. Maar als ik naar mezelf kijk: ik verwerk de pompoen in gerechten en dan zie je niks meer van de schil terug. Dus waar hebben we het eigenlijk over?"Hijszeler heeft door de hele provincie Drenthe bedrijven en instanties benaderd die als ophaalpunt voor de pompoenen willen dienen. Zelf zorgt ze ervoor dat de pompoenen op die uitdeelplekken komen."Mensen kunnen daar dan de pompoenen kopen, zodat de boer toch nog iets van inkomsten heeft." Waarschijnlijk zijn de pompoenen vanaf dit weekend op te halen bij de ophaalpunten. De pompoenen zullen onder meer te koop zijn in het pand van RTV Drenthe in Assen. Meer informatie over de ophaalpunten is binnenkort te vinden op de website van Hijszeler Maar wat kun je eigenlijk met pompoenen? Hijszeler: "Je kan er heerlijke soepjes mee maken, je kunt ze goed verwerken in ovengerechten of er bijvoorbeeld een quiche mee maken."