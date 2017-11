Deel dit artikel:











De slimste kinderen komen uit Meppel Het winnende team uit Meppel (foto: Ruud Waij)

MEPPEL - Het team van CBS de Akker uit Meppel heeft gisteren de Mensa SlimmerIQuiz 2017 gewonnen. De teamleden Wessel Adema, Fedde Talma en Annemiek Venema mogen zich een jaar lang de slimste kinderen van Nederland noemen.

De SlimmerIQuiz is een initiatief van Mensa Nederland en werd dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd. Een van de doelstellingen van Mensa is het vergroten van kennis over, en aandacht voor, hoogbegaafdheid.



De finale was gisteren in de aula van de Universiteit van Amsterdam. Er deden 23 winnaars van de regionale finales aan mee. De voorrondes vonden plaats op de basisscholen, de regionale rondes op scholen voor voortgezet onderwijs, en de landelijke finale dus op de universiteit.



De Mensa SlimmerIQuiz test niet hoeveel je weet, of hoe goed je kunt googelen, maar of je slim bent, of je creatief bent, en of je snel, logisch en ‘out of the box’ kunt denken. Ook hoe goed je kunt samenwerken is van belang.



De Meppeler winnaars hebben elk een iPad gewonnen.