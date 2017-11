Deel dit artikel:











''t Aole Gemientehoes in Schoonebeek verdient opknapbeurt' 't Aole Gemientehoes in Schoonebeek (foto: Google Streetview)

SCHOONEBEEK - Multifunctioneel centrum 't Aole Gemientehoes in Schoonebeek moet worden opgeknapt. Dat vindt de raadspartij Wakker Emmen.

Zowel de binnen- als de buitenkant van het gebouw is toe aan een facelift. Het gebouw is eigendom van de gemeente Emmen. Het Schoonebeker raadslid Pascal Schrik van Wakker Emmen wil dat de gemeente het achterstallig onderhoud aan de buitenkant van het gebouw gaat wegwerken.



Pascal Schrik: “Het dorp heeft de spreekwoordelijke handschoen opgepakt door in het kader van het project ‘Burgerkracht in Schoonebeek’ ongeveer 250.000 euro aan subsidies op te halen, om het gebouw aan de binnenkant te kunnen verbouwen tot een veelzijdige ontmoetingsplek voor inwoners. Naast de door het dorp geleverde inspanning, vinden wij het nu hoog tijd dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en het jarenlang niet uitgevoerde onderhoud van het gebouw wegwerkt. Dit doet recht aan de door het dorp geleverde prestatie."



Wakker Emmen roept het college nu op om gelijktijdig met de uit te voeren verbouwing aan de binnenkant, het achterstallig onderhoud aan de buitenkant uit te voeren. Hierdoor blijft de overlast voor de gebruikers beperkt.