Cel en behandeling geëist tegen ‘actieve veelpleger’

De rechtbank doet 30 november uitspraak

ASSEN - Het Openbaar Ministerie eiste donderdag ISD, twee jaar cel en behandeling voor veelplegers, tegen een 44-jarige man uit Assen. De man komt al jaren regelmatig in aanraking met politie en justitie voor vooral diefstallen en inbraken.

Nadat de Assenaar in augustus dit jaar vrij kwam uit de gevangenis, ging hij 6 september weer in de fout. Bij een supermarkt in winkelcentrum Triade in Assen stopte hij samen met een handlanger zijn rugtas vol met vlees en wilde daarmee langs de kassa lopen. De bedrijfsleider hield hem aan om in zijn tas te kijken. Toen deze het vlees zag, gingen de Assenaar en zijn handlanger er op de fiets vandoor.



Wildwest

De bedrijfsleider zette op de scooter de achtervolging in, die de politie even later van hem over nam. “Een behoorlijke wildwestachtervolging”, aldus een van de rechters. De politie verstuurde ondertussen een Burgernetmelding. Daarvan herkende personeel van de Albert Heijn in Pittelo de man die eerder op dezelfde dag bij hen een paar blikken bier stal.



Verslaafd

Uiteindelijk werd de 44-jarige man aangehouden. Hij is verslaafd aan heroïne en cocaïne. Hulp en behandelingen die de reclassering de afgelopen jaren voor hem regelde, mislukten allemaal. De man wordt omschreven als ‘een zeer actieve veelpleger’.



Volgens de Assenaar valt dat wel mee. Hij bekende dat hij verkeerde keuzes had gemaakt en zei ook van de drugs af te willen, maar hij weigert opnieuw naar een kliniek te gaan.



Het OM ziet ISD als de enige oplossing om tijdelijk van de overlast die de man veroorzaakt af te zijn. Zijn advocaat pleitte voor een voorwaardelijke ISD-maatregel. Op 30 november doet de rechtbank uitspraak.