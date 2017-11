Stelling: Ik maak me zorgen over de verdediging van ons land

ASSEN - Het ministerie van Defensie erkent dat de Nederlandse vloot last heeft van materieelproblemen.

Vier luchtverdedigings- en commandofregatten van de Nederlandse vloot kunnen nauwelijks vechten wegens technische problemen. Het personeel raakt daardoor gedemotiveerd.Het is het zoveelste negatieve nieuws rondom Defensie. Zo kwamen vorig jaar twee Nederlandse militairen om het leven tijdens een oefening in Mali door een ondeugdelijke mortiergranaat. En waarschijnlijk is er nog meer mis met de munitie in Mali , zo bleek later. Of wat te denken van schietoefeningen die worden afgeblazen vanwege gebrek aan munitie of militairen die maar zelf 'pang pang pang' moeten roepen?Wat als het plotseling allemaal fout gaat en 'wij' ons moeten verdedigen? Heeft u nog vertrouwen in Defensie?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we u of u tevreden bent met uw salaris. 35 procent van de stemmers is tevreden, maar een grote meerderheid van 65 procent zou best wat meer willen verdienen. Er stemden 2.009 mensen.