Insecten zijn belangrijk voor de gemeente Westerveld Het nieuwe insectenhotel in de gemeente Westerveld. Foto: RTV Drenthe

Op het platteland zijn steeds minder bloemrijke graslanden. Dat is slecht nieuws voor insecten. Maar de gemeente Westerveld belooft actie.

Tegenover het gemeentehuis in Diever is daarom een insectenhotel onthuld. Ook planten schoolkinderen uit Diever bermbloemen in de berm. De bloemen zijn voedsel voor de insecten.



Bloemrijke bermen

“Dit is een goed begin”, zegt Guido Nijland, ecoloog bij het IVN Westerveld. “De gemeente Westerveld heeft toegezegd om bloemrijke bermen te bevorderen. En dat is belangrijk voor insecten."



Nijland legt uit waarom. “Een bij kan maar een beperkte afstand vliegen zonder bij te tanken en daar heeft hij bloemen voor nodig. Als hij die niet vindt, keert hij terug en komt dus nooit verder.”



Wilde bijen

De schoolkinderen hebben ook open zandplekken gemaakt door stukken mos weg te halen. “Wilde bijen kunnen daar gaatjes in maken om hun eitjes in te leggen”, aldus Stefan Pronk van Landschapbeheer Drenthe.



Landbouw

Maar er moet meer gebeuren. “We krijgen het pas goed als de landbouw ook zodanig verandert dat daar niet zulke hoeveelheden insecten doodgaan”, aldus Nijland.