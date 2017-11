Partijen stellen vragen over afblazen optreden harmonie Westerbork bij herdenking

WESTERBORK - De harmonie mag niet spelen bij het ontsteken van het eeuwig vuur bij het monument De Zwarte Vlag in Westerbork. Na veel boze reacties gaan raadspartijen PvdA en D66 vragen stellen aan het college van Midden-Drenthe hierover.

Het plan was om samen met de koren van Westerbork een stukje muziek weg te zetten bij de herdenking tegen de kerst. De gemeente heeft het plan afgekeurd, omdat er gevreesd wordt voor geluidsoverlast.Op social media kon dit besluit rekenen op een flink aantal negatieve reacties. De dorpelingen vinden het zonde dat ze niet kunnen herdenken zoals ze dat in gedachten hadden. In een reactie hier op laat D66 fractievoorzitter Harma van den Roest weten dat de partij vragen stelt aan het college. Ook de PvdA heeft inmiddels vragen over de zaak opgesteld.