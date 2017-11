Deel dit artikel:











Komend weekend extra bussen tussen Winschoten en Hoogeveen Er worden extra bussen ingezet (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Komend weekend rijden er geen treinen tussen Groningen en Hoogeveen. Op verschillende plekken wordt er gewerkt aan het spoor. Het OV Bureau Groningen Drenthe zet daarom extra bussen in.

Deze bussen rijden naast het vervangend treinvervoer van Arriva en en de NS, om de pijn voor de reizigers te verzachten.



"In overleg met Arriva en de NS zetten we de bussen in, zodat de reiziger zo weinig mogelijk last heeft van de werkzaamheden", zegt Jorne Bonte van het OV Bureau. Er wordt onder andere een snelbus ingezet die van Winschoten naar Hoogeveen rijdt via Veendam en Gieten. "Met deze bus kun je vanuit Veendam een tijdswinst pakken van een uur", aldus Bonte.



De werkzaamheden aan het spoor hebben in Assen te maken met de opbouw van het nieuwe stationsgebouw. Dit weekend wordt de stationskap over de sporen heen aangelegd.