GGZ Drenthe: Veel administratie is soms een wassen neus Behandelaren zijn veel tijd kwijt aan administratieve rompslomp (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - GGZ Drenthe is blij met een nieuwe, landelijke campagne die moet leiden tot minder administratieve rompslomp bij de instelling.

Inzet van de campagne is om het aantal regels te halveren en de tienduizenden mensen met psychische problemen de juiste zorg te geven.



"De patiënt staat bij ons op één. Maar dat moet wel zo blijven en daarom zijn we zo blij met deze campagne", vertelt directeur Petra de Rijke van GGZ Drenthe.



'Registreren om het registreren'

"Ongeveer 30 tot 35 procent van de tijd van onze behandelaren gaat op aan het bijhouden van allerlei informatie die voor een groot deel niet zoveel te maken heeft met directe zorgverlening. We snappen dat we moeten verantwoorden wat we doen. Maar er zijn zoveel zaken die te maken hebben met het registreren om te registreren, dat het in sommige gevallen een wassen neus is."



De Rijke zegt klachten te krijgen van de behandelaren dat ze minder tijd kunnen besteden aan de zaken waar ze eigenlijk voor zijn.



Met de campagne wil GGZ Nederland het aantal regels halveren. Een enorme ambitie, volgens De Rijke. "Of het letterlijk bedoeld is als een halvering, is te bezien. Maar we vinden wel dat het voelbaar en aantoonbaar in de praktijk de goede kant op moet gaan."



'Goede zaak'

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) noemt het een goede zaak dat de GGZ zelf aan de slag gaat om onnodige regels te verminderen. Hij wil snel met GGZ Nederland verder praten over deze ambities.



"Ik wil dat alle mensen die elke dag zo hard werken in de GGZ maximaal tijd hebben voor mensen die zorg nodig hebben. En dat zij minimale tijd kwijt zijn aan papieren en formulieren", aldus Blokhuis.