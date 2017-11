240 uur werkstraf moet inbreker uit Norg op rechte pad houden

NORG - Voor het plegen van twintig strafbare feiten moet een 35-jarige man uit Norg 240 uur werkstraf uitvoeren.

De rechtbank oordeelde dat alle feiten bewezen zijn.De man werd vorig jaar opgepakt voor een benzinediefstal en besloot ook andere feiten op te biechten. Zo stal hij gereedschap uit een bedrijfsauto van de woningbouw in Leek, brak hij in bij een kerk in hetzelfde dorp en pleegde hij meerdere diefstallen.Tijdens de zitting twee weken geleden werd duidelijk dat de man er alles aan doet om op het rechte pad te komen. Zo heeft hij inmiddels een huis, werk en volgt hij therapie.De rechtbank hield hier rekening mee in de straf. Een celstraf zou dit pad doorkruisen. Wel legde de rechtbank een voorwaardelijke gevangenisstraf op van een half jaar om de kans op herhaling te voorkomen.Verder moet de man moet een schadevergoeding betalen van bijna tweeduizend euro.