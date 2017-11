Schilders (opleidingstraject) M/V

Wij zoeken gemotiveerde kandidaten die affiniteit met de schildersbranche hebben en geinteresseerd zijn in een opleidingstraject tot schilder met baangarantie.

WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl

De opleiding start in januari 2018 met 3 maanden praktijk- en theorielessen.(voor- en nabewerking schilderwerk, productkennis, VCA, werken met verf). Na de opleiding loop je aansluitend 3 maanden fulltime stage en daarna krijg je bij het succesvol afronden van de opleiding en stage een baangarantie voor 6 maanden waarbij je je eigen salaris verdient.Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 38 uur per week.De werklocatie is Noord-Nederland.Eisen: Niveau vanaf VMBO Basisberoepsgericht. Voldoende beheersing van de Nederlandse taal - Bereid zijn om 1 uur reistijd naar de werklocatie te accepteren (indien nodig). Bereid zijn om ook andere werkzaamheden te aanvaarden zoals monteren, opruimen, etc.In bezit zijn van een rijbewijs B.