Huize Lariks in Zuidlaren heeft nieuwe eigenaren: 'Het pand moet mooi blijven' Huize Lariks in Zuidlaren (foto: Kees de Graaf)

ZUIDLAREN - Het monumentale pand Huize Lariks in Zuidlaren is verkocht aan twee vastgoedondernemers uit Gasselte en Dalfsen.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Huize Lariks aan de De Millystraat is in 1918 gebouwd als gemeentehuis van Zuidlaren, in Art Nouveau stijl. De laatste jaren werd het gebruikt door Jade Zorggroep als kinderwoongroep.



Zorg of appartementen

Bert Janssens en Jan Sjirk Rodenboog hebben het pand onlangs gekocht en voeren nu gesprekken over de toekomst van het pand. "Het pand heeft lang een zorgfunctie gehad en we onderzoeken of dat zo kan blijven", vertelt Rodenboog. "Een andere mogelijkheid is om in het pand zelfstandige appartementen te bouwen voor de verhuur."



Het duo zegt regelmatige monumentale panden te kopen als belegging: "We zijn geen projectontwikkelaars die de boel verbouwen en snel weer doorverkopen." In Dalfsen werd eerder het oude postkantoor gekocht en in Groningen een monumentaal pand aan de Oude Ebbingestraat.



Informatieavond

"We kopen wat we mooi vinden en dat willen we ook mooi houden", zegt Jan Sjirk Rodenboog. Op het moment dat de ondernemers weten welke bestemming Huize Lariks krijgt, worden de omwonenden uitgenodigd voor een informatieavond. "We willen de buurt graag bij dit project betrekken. De verwachting is dat de bijeenkomst ergens begin 2018 zal zijn".