OM eist vier jaar tegen Duitsers voor ripdeal in Assen

ASSEN - Voor betrokkenheid bij een ripdeal, waarbij twaalf kilo hennep werd buitgemaakt, eist de officier van justitie vier jaar cel tegen twee 25-jarige Duitsers. De mannen uit Rotenburg an der Fulda werden op 13 juli opgepakt in de Asser wijk Peelo.

De twee werden door een kennis van een van hen meegevraagd voor een klus in Nederland. Een van de twee wist dat de kennis hennep wilde gaan kopen in Assen en dat hij de drugs wilde gaan stelen als er niet te veel mensen bij waren. De andere verdachte zei in de rechtszaal dat hij van niets wist. Hij zou 500 euro krijgen als hij zou helpen bij de klus, dat was alles wat hij wist.Op 12 juli reden de twee vanuit Kassel naar Assen. De kennis - de leider van het stel, die de hennep zou gaan kopen - reed met een handlanger in een aparte auto. De vier Duitsers sliepen in een hotel in Assen. De volgende ochtend zou de drugsdeal in een huis aan de Zuringes in Peelo plaatsvinden.Terwijl de twee 25-jarige mannen die ochtend op een parkeerplaats bij het huis wachtten, gingen de leider en zijn handlanger naar binnen. Daar kregen de twee verkopers een pistool op zich gericht en werden ze bedreigd en vastgebonden met tape. De mannen uit Rotenburg an der Fulda hadden pas door wat er gaande was toen de leider ze binnenriep, vertelden ze. Daar stond een aantal boodschappentassen met hennep klaar, die de 25-jarige mannen in een van de twee auto’s moesten laden.Een passante in de buurt had inmiddels de politie gebeld, omdat ze de situatie bij het huis niet vertrouwde. Toen de twee verdachten met de twaalf kilo hennep in hun auto wilden wegrijden, was de politie er al en werden ze aangehouden. De leider en de handlanger met het pistool gingen er met de andere auto vandoor en konden ontkomen. Zij zijn nog steeds niet opgepakt.Volgens de officier van justitie waren de twee 25-jarige mannen niet zo onschuldig als ze zich voordeden. De twee vervulden een cruciale rol bij de ripdeal. Ook werden in hun vluchtauto cocaïne en kogels gevonden. De officier sprak van ‘georganiseerde misdaad’ en vindt ook bewijsbaar dat de mannen de hennep naar Duitsland wilden brengen. De drugs hadden volgens haar een straatwaarde van zo’n 60.000 euro.De twee slachtoffers, mannen van 29 en 26 uit Westerbork en Assen, moeten naar verwachting later nog voor de rechter verschijnen. Zij worden verdacht van het bezit van de twaalf kilo hennep, die de man uit Westerbork bij een growshop in Groningen had gekocht.De rechter doet 30 november uitspraak.