Buigcentrale Hoogeveen wil via rechter staking verbieden

HOOGEVEEN - Morgen dient een kort geding van Buigcentrale Steenbergen in Hoogeveen tegen FNV.

De medewerkers willen een eerlijke loontabel tegen een marktconform tarief met loongaranties en een zogeheten zwaarwerktoeslag. Na drie stakingen komen de directie en het personeel er nog steeds niet uit."Buigcentrale Steenbergen wil niks en heeft een eindbod neergelegd. Het is een keer klaar na ruim drie jaar gepraat, dus is het logisch dat de medewerkers staken om hun eisen kracht bij te zetten. De werkgever wil nu het staken verbieden en stapt daarom naar de rechter. Wij zien de rechtszaak met vertrouwen tegemoet", vertelt Marijke Eggengoor van Vakbond FNV.Buigcentrale Steenbergen is een onderdeel van ArcelorMittal, de grootste staalproducent ter wereld. Afgelopen dinsdag hebben de medewerkers de CEO van ArcelorMittal Projects een petitie aangeboden.Eggengoor: "In de petitie hebben we richting ArcelorMittal geëist dat hun eindbod van tafel moet en dat ze een eerlijke loontabel moeten bieden in lijn met onze eisen. ArcelorMittal zegt te staan voor duurzaamheid en kwaliteit. Dat is mooi gezegd, maar biedt de werknemers dan ook een duurzame en kwalitatieve loontabel, waarbij ze niet aan de grillen van hun manager worden overgelaten."Inmiddels heeft de FNV de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingeschakeld om een onderzoek te doen naar het zogeheten 'onderkruipersverbod'. "Wij hebben het sterke vermoeden dat de Buigcentrale zich niet heeft gehouden aan het onderkruipersverbod en uitzendkrachten het werk heeft laten doen van stakers. Daarmee ondermijnen ze onze stakingen en dat is verboden", aldus Marijke Eggengoor.