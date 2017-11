'Deze tentoonstelling verdient 100.000 bezoekers'

ASSEN/EMDEN - Zondag opent de dubbeltentoonstelling The American Dream in Assen en in het Duitse Emden. In beide musea samen zijn in totaal zo'n 200 werken uit het Amerikaanse Realisme te zien van 1945 tot nu.

Volgens directeur Harry Tupan van het Drents Museum was het niet eenvoudig de kunstwerken in Nederland te krijgen."Er zitten heel bijzondere stukken tussen, bijvoorbeeld van Edward Hopper. Die is te vergelijken met een hedendaagse Rembrandt en het is heel moeilijk om die werken bij collega's los te krijgen.""We hebbben voor deze tentoonstelling een speciale conservator aangetrokken uit Amerika, Peter Trippi en die heeft samen met onze conservatoren er voor gezorgd dat we de goede werken kregen."De tentoonstelling is op twee locaties, in Assen en Emden."Dat komt omdat het zo'n hele grote tentoonstelling is. In Assen zijn zestig werken en in Emden de rest. Ook vinden we het belangrijk om mensen uit de kop van Duitsland naar het Noorden te krijgen en andersom, en dan is zo'n tentoonstelling een mooi middel om dat te bewerkstelligen.Tupan is ervan overtuigd dat de tentoonstelling een succes gaat worden. "Ik kan niet in een glazen bol kijken, maar ik hoop toch op minimaal 100.000 bezoekers, dat verdient deze tentoonstelling."