Deel dit artikel:











Nieuwe meetwagen voorspelt levensduur van stroomkabels Nieuwe meetwagen voorspelt levensduur stroomkabels (foto: RTV Drenthe/Steven Ophoff)

HOOGEVEEN - Een avondje gezelschapsspellen bij kaarslicht lijkt misschien gezellig, maar toch hebben de meeste mensen het liefst een gegarandeerde stroomtoevoer. Bij het Regionaal Nutsbedrijf voor Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel (RENDO) zijn ze lyrisch over een nieuwe meetwagen, die daarbij moet helpen.

Storingsmonteur Bart-Jan Koster is werknemer van RENDO. Hij is degene die op zoek moet naar een storing als ergens het netwerk stuk gaat. "Dat is een deel van ons werk, ja. Wel een belangrijk deel natuurlijk, want bij calamiteiten en storingen moeten problemen wel snel opgelost worden zonder al te veel overlast in de buurt."



Onnodig gegraaf

Bij zijn werk krijgt Koster hulp van een nagelnieuwe meetwagen. Zodra hij die aansluit op een kast in het transformatorhuis, kan hij precies zien na hoeveel meter de kabel stuk is. Dat scheelt veel onnodig gegraaf. Daarnaast kan de wagen ook de levensduur van de stroomkabels voorspellen. Dit helpt bij het maken van een onderhoudsschema.



Mooie kanten aan een stroomstoring

De wagen moet uiteindelijk het stroomnetwerk weer net dat beetje veiliger en storingsbestendiger maken. Hoewel er volgens Koster ook mooie kanten aan een stroomstoring zitten. "Bij een storing komt de hele buurt bij je staan. Dat kletst met elkaar, neemt een biertje met elkaar en zegt dat ze vaker dingen samen moeten doen. Maar vervolgens schakelen we de spanning in en dan gaat iedereen naar huis en zit iedereen weer achter zijn eigen televisie."