Henk Jan Ottens krijgt de Drentse Vogelprijs

Henk Jan Ottens heeft de Drentse Vogelpries gekregen. De prijs is uitgereikt door Avifauna Drenthe. Ottens doet al jarenlang onderzoek naar vogels in Drenthe.

"Het was een totale verrassing, hartstikke leuk!", aldus Ottens. Hij kreeg de prijs samen met vogelkenners Arend van Dijk, Bert Dijkstra en Willem van Manen.De uitreiking vond plaats tijdens de 40-jarige jubileumavond van Avifauna Drenthe. Ottens laat weten dat het een dubbel jubileum was. "Het tijdschrift Drentse Vogels, waar ik ook het een en ander voor gedaan heb, bestaat 30 jaar."Ottens was afgelopen weekend te zien in de uitzending van ROEG! Daar vertelde hij over een onderzoek naar de patrijzen in Drenthe. Bekijk het filmpje hier: