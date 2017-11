Agressieve man uit Emmen krijgt waarschuwing

ASSEN/EMMEN - Een 41-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot vijftig uur voorwaardelijke werkstraf voor het mishandelen van een vrouw.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 120 uur werkstraf, waarvan zestig uur voorwaardelijk tegen hem voor het geweld en een aanranding. De Emmenaar zou in juli vorig jaar een vriendin op straat in Emmen bij haar billen en borsten hebben gegrepen. Daarvoor is volgens de rechtbank te weinig bewijs.De mishandeling waarbij een andere vrouw in februari dit jaar - ook op straat - rake klappen en trappen kreeg, is volgens de rechtbank wel te bewijzen. De man ging naar eigen zeggen door het lint omdat de vrouw hem vaak pestte en uitschold in de instelling voor begeleid wonen waar de twee woonden.De verstandelijk beperkte man woont nu op een andere plek, waar het beter met hem gaat. Hij is geestelijk te vergelijken met een 5-jarig kind, vertelden zijn begeleiders tijdens de rechtszaak twee weken terug. De rechtbank bepaalde dat hij tijdens een proeftijd van twee jaar in de instelling moet blijven wonen om te voorkomen dat hij weer de fout in gaat. Hij is al vaker veroordeeld.