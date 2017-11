Roemeen moet zitten voor vijf inbraken

ASSEN/MANTINGE - Een 42-jarige man uit Roemenië is veroordeeld tot een half jaar celstraf voor vijf inbraken in Mantinge en Vlagtwedde. De man stal in juli vorig jaar met twee landgenoten duur gereedschap uit schuren. Het ging onder meer om bosmaaiers en bladblazers.

De drie werden vorig jaar zomer opgepakt voor zeventien inbraken, onder meer bij mechanisatiebedrijven in Klijndijk en 2e Exloërmond. Daar werd grote schade aangericht door de inbrekers. Toch kon het Openbaar Ministerie het trio daar niet voor vervolgen, vanwege gebrek aan bewijs.Nadat de politie had ontdekt dat de drie in een vakantiehuisje in Schoonloo verbleven, werden er camera’s opgehangen. Daarop was te zien dat de mannen ’s nachts regelmatig met een auto vol spullen bij het huisje aankwamen. Bij hun arrestatie werden binnen gestolen spullen gevonden. De andere twee Roemenen zijn in november vorig jaar al veroordeeld tot vijf maanden cel.De rechtbank stelt dat het er sterk op lijkt dat het trio puur naar Nederland was gekomen om te stelen en de buit te verhandelen. De drie zijn na hun voorarrest in ons land teruggestuurd naar Roemenië.